Запад боится поражения России в конфликте с Украиной, поскольку из-за этого может усилиться Китай. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

«С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если она проиграет? Так неужели они не боятся, что мы умираем здесь каждый день? Но они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что, может быть, Китай будет очень сильным», — сказал украинский лидер.

По его словам, Запад также беспокоит судьба российского ядерного оружия в случае поражения РФ.

До этого экс-глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что Вооруженные силы РФ побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу. В свою очередь бывший глава Стратегического командования Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс предрек Украине поражение уже в 2024 году, поскольку Россия пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе.

Ранее генералы ВСУ рассказали о превосходстве российской армии на фронте.