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Российская армия приблизилась к границе Часова Яра

DeepState: российская армия ведет бои у восточной окраины Часова Яра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия приближается к Часову Яру и, возможно, находится уже на территории города. Об этом сообщает украинский Telegram-канал DeepState.

К таким выводам DeepState пришел, анализируя видеозаписи боев, опубликованные командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно, что боестолкновения развернулись на подходе к восточным окраинам города, в районе частной застройки и многоэтажек микрорайона «Новый».

16 апреля расчеты реактивных снарядов систем залпового огня «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Часове Яре.

15 апреля в ДНР сообщили, что в Часове Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные. Командование соединений и взводов украинской армии при этом отошло в конец города.

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствуют эвакуации гражданского населения из Часова Яра. По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, таким образом противник стремится замедлить наступление на город ВС РФ.

Ранее полковник Матвийчук рассказал о значении Часова Яра для обороны ВСУ.

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