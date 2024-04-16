В США допустили возможность раздельной помощи Украине и Израилю

Конгрессмены от Демократической партии возмутились предложенными спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майком Джонсоном проектами раздельной помощи Украине, Израилю и Тайваню, но они допустили возможность ее принятия. Об этом сообщает агентство Axios.

«Это одно из самых важных голосований, которые мы проведем», — сказал конгрессмен-демократ от штата Огайо Грег Ландсман.

Его коллеги указали на необходимость принятия такого варианта в связи с долгим отсутствием поставок военной помощи Украине.

При этом демократы раскритиковали Республиканскую партию за нежелание голосовать за единый законопроект помощи. Дополнительно отмечается, что ключевым вопросом является проблема включения вопроса о гумпомощи палестинцам в план помощи Израилю. В случае ее невключения демократы проголосуют против инициативы.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля и не предполагает непосредственного участия США в отражении воздушных атак.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.