Над российским регионом сбили три беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Также 16 апреля Минобороны сообщило об уничтожении малоразмерного воздушного шара ВСУ над Курской областью. По данным ведомства, шар был предназначен для атаки на объекты на территории РФ, его сбили около 8:15 мск.

Подобные шары украинские войска используют, чтобы бесшумно поражать цели. Они оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.

15 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона на село Графовка. В результате удара пострадал инфраструктурный объект связи.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал фельдшерский пункт.