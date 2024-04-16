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Суд отправил в колонию российского военного за самовольное оставление части

Суд в Томске приговорил к 7 годам колонии военного, оставившего воинскую часть

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает РБК.

По данным суда, солдат не явился в воинскую часть по истечении отпуска в мае прошлого года, а в июле его нашли и задержали полицейские. В сентябре военнослужащий самовольно покинул место службы и отправился в Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, но в декабре того же года его вновь обнаружили.

За самовольное оставление воинской части мужчину приговорили к семи годам колонии.

Также в этом месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.

В январе Госдума приняла законопроект, расширяющий основания для изъятия имущества. В их число вошли действия против безопасности России, например, госизмена, дезертирство, участие в организации, признанной в стране нежелательной.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

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