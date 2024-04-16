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Российские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Часове Яре

Минобороны России: «Грады» ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ в Часове Яре

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Расчеты реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» костромских десантников уничтожили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часове Яре. Об этом сообщили в министерстве обороны, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, российские военные получили задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта в одном из ангаров в промышленной зоне населенного пункта Часов Яр.

В ведомстве уточнили, что в ходе работы расчета было уничтожено до взвода резервов украинских военных.

15 апреля сообщалось, что ситуация в воздушном пространстве над Украиной значительно ухудшилась. ВСУ больше не могут защитить стратегически важные объекты из-за дефицита боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что четыре удара в Чугуеве вблизи Харькова сорвали ротацию ВСУ.

12 апреля Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинского танка при помощи управляемого боеприпаса «Изделие-51».

Ранее в Польше назвали самое грозное для ВСУ российское оружие.

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