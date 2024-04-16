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Подполье: российская армия атаковала район аэродрома в Миргороде Полтавской области

Лебедев: Россия атаковала район аэродрома в Миргороде Полтавской области

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Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих источников.

По его словам, два удара были совершены в районе военного аэродрома на юго-востоке Миргорода в определенное время.

Этот аэродром использовался ВВС Украины как база для операций в Запорожской области и на крымском направлении, преимущественно для самолетов Су-27.

Подполье отметило наличие больших бортов на объекте. Кроме того, рядом с аэродромом находится тренажерный центр для пилотов, склады и автотранспортное предприятие.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины в городе Новый Буг Николаевской области. В субботу также были атакованы позиции украинской армии возле поселка Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительным данным, уничтожены более десяти украинских солдат.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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