Мощный взрыв произошел в Херсоне

Мощный взрыв произошел в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Информацию об этом дало украинское издание «Зеркало недели».

Другой информации на текущий момент нет. Власти не комментировали ситуацию.

Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра, он омывается Азовским и Черным морями. По официальным данным, сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, включая сам город Херсон, удерживают украинские войска.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Сальдо заявил о подготовке ВСУ Херсона к уличным боям.