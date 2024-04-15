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ВКС России ликвидировали 60 иностранцев и офицеров ВСУ на Украине

ТАСС: ВС РФ уничтожили порядка 60 наемников и офицеров ВСУ в Славянске

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Валентин Капустин/РИА Новости

В результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Славянске были уничтожены порядка 60 украинских офицеров и иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Есть информация, что на момент удара ВКС в расположении в Славянске находились кадровые офицеры ВСУ, в том числе высокопоставленные, а также иностранные наемники. <...> Всего порядка 60 человек уничтожены», — рассказал источник.

Он уточнил, что наемники приехали на Украину из Грузии, США и Франции, а всего в расположении могли находиться до 100 солдат.

Об ударе по расположению наемников в Славянске стало известно 15 апреля. О нем рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в расположении находились украинские артиллеристы и французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь ВСУ.

Пострадавших на нескольких скорых увезли в Павлоград.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что иностранные наемники предпочитают служить в заградотрядах.

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Операция на Украине
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