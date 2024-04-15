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Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

МИД Азербайджана сообщил о возвращении Армении всех военнопленных

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Shutterstock/esfera

Азербайджан вернул Армении всех задержанных военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Азербайджана.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 апреля заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Он уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

До этого министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении. Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля в 8:30. Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района открыли огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

Ранее в Госдуме задались вопросом, нужны ли миротворцы России в Карабахе.

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