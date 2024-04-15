Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

Азербайджан вернул Армении всех задержанных военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Азербайджана.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 апреля заявил, что Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном на основе трех принципов, уже согласованных между двумя странами. Он уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

До этого министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении. Отмечается, что инцидент произошел 13 апреля в 8:30. Азербайджанская сторона утверждает, что ВС Армении со стороны населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района открыли огонь из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

Ранее в Госдуме задались вопросом, нужны ли миротворцы России в Карабахе.