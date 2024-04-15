Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем

Украинский беспилотник был перехвачен над Краснодарским краем. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотник самолетного типа.

До этого начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин говорил, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления.

По его словам, средства РЭБ, помимо этого, затруднили поражение высокоточными боеприпасами важных российских объектов.

Также Минобороны РФ сообщало, что два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) России.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.