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Средства РЭБ РФ подавили треть ударных дронов Украины

Российские средства РЭБ подавили более трети ударных беспилотников Киева

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при атаках в рамках контрнаступления. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

«Применение средств РЭБ существенно затруднило противнику нанесение прицельных ударов беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия», — уточнил Ласточкин.

Генерал-лейтенант добавил, что средства РЭБ, помимо этого, затруднили поражение высокоточными боеприпасами важных российских объектов. Так, по заявлениям иностранных военных специалистов, под воздействием радиопомех еще более четверти высокоточных снарядов не достигли цели. Отмечается, что на отдельных направлениях РЭБ дают стопроцентный результат по прикрытию от поражения управляемыми снарядами.

До этого полковник в отставке Андрей Кошкин заявил журналистам, что простой дробовик эффективнее автомата для борьбы с беспилотниками. Бывший военный уточил, средства ПВО для борьбы с БПЛА слишком дороги, поэтому российские войска стали использовать и разрабатывать системы РЭБ.

Он отметил, что они очень эффективны, но беспилотники совершенствуются и у них появляется способ защиты от РЭБ. В настоящее время идет постоянное совершенствование БПЛА и с другой стороны — методов их поражения.

Ранее в «Ростехе» рассказали, как будут защищаться объекты РФ от дронов ВСУ.

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