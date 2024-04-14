Два человека погибли в Херсонской области из-за обстрела ВСУ

Два человека погибли после ударов ВСУ по селу Царское и городу Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Из-за террористического удара боевиков Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один — в селе Царском, другой — в Каховке», — написал он.

За день до этого Сальдо сообщил о четырех пострадавших при обстреле города Алешки в регионе. Один из них погиб, остальные получили осколочные ранения. Они были госпитализированы.

До этого Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят подконтрольный Киеву город Херсон к уличным боям. По его словам, ВСУ занимают позиции в многоквартирных домах.

Он отметил, что российские военные осведомлены о действиях противника и будут учитывать эти данные при освобождении Херсона.

Ранее Сальдо ответил на слова Зеленского о контрнаступлении.