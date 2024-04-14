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Израиль заявил о сорванной «непревзойденным образом» атаке Ирана

Глава Минобороны Галант: Израиль сорвал атаку Ирана, но кампания еще не окончена

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Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль вместе с партнерами сорвал атаку Ирана «непревзойденным образом», но кампания еще не окончена. Об этом в соцсети X написал министр обороны Йоав Галант.

По его словам, мир увидел истинное лицо Ирана — террористического государства, которое атаковало Израиль сотнями беспилотников и ракет.

«Мир также увидел силу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силу коалиции — Израиль, США и партнеры сорвали эту атаку непревзойденным образом», — написал министр.

Галант отметил, что ЦАХАЛ будет готовым к любому сценарию, кампания еще не окончена.

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил действия ЦАХАЛ по защите страны от атак Ирана, призвав к серьезному военному ответу на действия Тегерана.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Одна военная база получила незначительный ущерб в результате атаки.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом)* с бокалом виски в руке пожелал удачи «нашим ПВО».

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