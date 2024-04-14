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Иран пригрозил более мощным ударом в случае ответа Израиля

Иран в письме генсеку ООН заявил, что не стремится к эскалации конфликта

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Global Look Press

Иран не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ, говорится в письме Тегерана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом пишет РИА Новости.

В своем послании Иран подтвердил, что не ищет эскалации, однако готов воспользоваться правом на самооборону.

«Если израильский режим снова совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более мощным и решительным», — заявляют иранские власти.

В письме указано, что реагировать на действия Израиля Тегеран будет «энергично и в соответствии с международным правом».

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал виновного в атаке Ирана на Израиль.

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Удар Ирана по Израилю
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