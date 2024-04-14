Иран заявил, что все цели атаки в Израиле успешно поражены

В Иране заявили, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам. Об этом сообщает иранское информационное агентство Press TV.

«Все цели операции «Правдивое обещание» являлись израильскими военными объектами», — говорится в сообщении агентства.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

США осудили атаку Ирана на Израиль и пообещали 14 апреля созвать представителей стран «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ Тегерану.

В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что атаку Тегерана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Ранее в США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю.