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Иран заявил, что все цели атаки в Израиле успешно поражены

В Иране заявили, что все пораженные в Израиле цели относились к военным объектам

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Ronen Zvulun/Reuters

В Иране заявили, что все цели, по которым он нанес удар в Израиле, относились к военным объектам. Об этом сообщает иранское информационное агентство Press TV.

«Все цели операции «Правдивое обещание» являлись израильскими военными объектами», — говорится в сообщении агентства.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

США осудили атаку Ирана на Израиль и пообещали 14 апреля созвать представителей стран «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ Тегерану.

В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что атаку Тегерана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

Ранее в США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю.

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Удар Ирана по Израилю
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