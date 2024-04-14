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ВС РФ поразили минометный расчет ВСУ на Херсонском направлени

МО: морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

Морские пехотинцы Черноморского флота ВС РФ уничтожили украинский минометный расчет на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«Расчет <...> морских пехотинцев Черноморского флота уничтожил миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. У расчета миномета были буквально считаные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела», — пояснили в Минобороны РФ.

В результате миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен.

В ведомстве добавили, что украинские войска продолжают предпринимать попытки высадиться на левом берегу Днепра.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении.

Так, девять украинских десантников взвода элитной бригады ВСУ в районе Водяного обратились к российским военнослужащим и сложили оружие.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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