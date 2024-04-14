В Израиле рассказали о перехваченных иранских беспилотниках

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила 99% беспилотников и ракет, которые выпустил Иран. Об этом сообщает портал Ynet, ссылаясь на представителя израильских властей.

«Мы перехватили 99% иранского ответа. Мы были готовы к нему», — сказал чиновник.

По его словам, скоро от Израиля поступит решительный ответ на первую в истории иранскую атаку.

При этом Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) назвал атаку успешной. По его данным, были поражены «важные военные цели» ЦАХАЛ.

До этого в постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций заявили, что США не следует вмешиваться в конфликт Тегерана и Иерусалима. Там отметили, что военная акция Ирана была проведена на основании статьи 51 устава ООН, которая касается законной обороны. Атака на Израиль является ответом на агрессию Иерусалима против иранской дипмиссии в Дамаске, подчеркнули в постпредстве.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

Ранее в США назвали число выпущенных Ираном по Израилю беспилотников.