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Иран запустил третью волну дронов по Израилю

Иран запустил третью волну дронов по Израилю, есть перехваты над Сирией

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Iranian Army/WANA/Reuters

Иранская армия запустила в направлении Израиля третью волну беспилотников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Также, по данным вещателя, часть дронов, летевших в сторону Израиля, была уничтожена в небе над Сирией.

До этого сообщалось, что ВВС США патрулируют небо над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов.

Накануне израильские средства массовой информации сообщили со ссылкой на разведку страны, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля. Позже КСИР официально подтвердил запуск ракет и дронов по Израилю.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за обстрел Израилем консульства республики в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать еврейское государство.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в защите от атак Ирана.

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