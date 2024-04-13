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Названа возможная будущая цель Ирана

Al Ekhbariya: Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море

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Shutterstock

Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Ekhbariya.

Эта база расположена на архипелаге Дахлак близ Эритреи и используется для наблюдения за проходящими в этой части Красного моря судами.

Другой возможной целью удара Ирана называют радиолокационную базу Израиля на самой высокой горе Эритреи Амба-Моссино и корабли ВМС Израиля в Красном море, Аденском заливе и Индийском океане.

До этого экс-советник Пентагона Эль-Гамаль предрекла Израилю новые акты возмездия за уничтожение здания консульства Израиля в Дамаске.

До этого британский профессор Гергес обвинил Израиль в многолетнем «саботаже» Ирана.

По словам Гергеса, агрессивное правительство Биньямина Нетаньяху решило спровоцировать Иран, что проявилось в атаке на консульство в Сирии и ликвидации ряда командиров КСИР (Корпуса стражей исламской революции в Иране). Если бы не эти провокации, подчеркнул профессор, конфликта можно было бы избежать.

Ранее Иран захватил связанное с Израилем судно.

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