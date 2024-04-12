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CША и Тайвань подписали контракт на обслуживание систем военной связи

CША и Тайвань подписали контракт на обслуживание военной связи на $250 млн

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Chiang Ying-ying/AP

США и Тайвань заключили соглашение по обслуживанию полевых комплексов связи вооруженных сил острова. Об этом сообщает газета «Цзыю шибао».

По данным издания, стоимость контракта составит 8,2 млрд новых тайваньских долларов (около 254,7 млн долларов США). Соглашение будет действовать до декабря 2028 года. По его условия, США должны будут направить на Тайвань специалистов для обслуживания стоящего на вооружении Тайваня оборудования.

Отмечается, что нынешние системы полевой связи используются уже почти 20 лет — они были приняты на вооружение еще в 2006 году, поэтому военные Тайваня уже столкнулись с отсутствием коммерческих предприятий на рынке, оказывающих услуги по их обслуживанию. В связи с этим вооруженные силы Тайваня уже несколько лет назад планировали заменить эти системы и заключили соответствующий контракт с США.

В конце марта председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что Пентагон продолжает считать, что КНР не стремится к воссоединению с Тайванем при помощи силы.

24 марта глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что для избежания новой мировой войны Соединенным Штатам достаточно прекратить поддерживать Украину и Тайвань.

22 марта глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

Ранее Пентагон заключил контракт на поставку Тайваню беспилотников.

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