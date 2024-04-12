Лукашенко оценил призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу НАТО. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Что касается, как у вас тут их называют, ура-патриотов в России… я должен сказать, что вот эти вот призывы «Беларусь — в войну» — это в пользу НАТО», — заявил Лукашенко.

По его словам, на Западе хотят и делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной».

Также он заявил, что из-за границы «покрикивают» с призывом ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. Лукашенко отметил, что Минск может ответить на это так, что «мало не покажется».

Также 12 апреля Лукашенко заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться. До этого он отмечал, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году.

Ранее Лукашенко встретился с членами Совбеза РФ.