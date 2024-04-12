Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине

Бельгия может поставить самолеты F-16 Украине не ранее 2025 года. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил премьер страны Александр де Кроо, передает РИА Новости.

Он отметил, что Бельгия пока принимает участие в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов и обслуживающего персонала для работы на этих самолетах.

«Поставки F-16 другими странами могут начаться в следующем месяце. Бельгийские F-16 нам пока нужны самим. Со следующего года начнется замена этих самолетов, тогда у нас появятся такие самолеты для поставки, но следующее правительство Бельгии должно будет принимать соответствующее финальное решение», — объяснил де Кроо.

До этого Владимир Зеленский в интервью медиахолдингу Axel Springer, куда входит газета Politico, раскритиковал Соединенные Штаты из-за низких темпов передачи ВСУ истребителей F-16 и ракет ATACMS.

Зеленский утверждал, что ВСУ будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.