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В США предположили насчет сроков ответной атаки Ирана по Израилю

WSJ: Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов

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saeediex/Shutterstock

Иран может нанести ответный удар по Израилю в течение 24-48 часов или одного-двух дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предполагается, что атака по израильской территории может быть совершена либо с севера, где у границ страны сосредоточены силы радикального шиитского движения «Хезболла», либо с юга, откуда с моря удары периодически пытаются наносить йеменские хуситы.

Издание утверждает, что власти исламской республики до сих пор не приняли окончательное решение по поводу удара.

До этого американский портал Axios со ссылкой на источник, осведомленный о разговоре министров иностранных дел Ирана и Германии, предположил, что Иран атакует Израиль в ответ на бомбежку консульства в сирийском Дамаске ограниченным образом.

Обе стороны отметили, что никто не заинтересован в дальнейшей региональной эскалации.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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