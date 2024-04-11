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В ФСБ рассказали о террористе-антисемите

ФСБ: террорист, хотевший взорвать синагогу в Москве, хранил бомбу под матрасом

Террорист, который планировал взорвать синагогу в Москве, хранил бомбу под матрасом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Террористический акт удалось предотвратить — уроженец одной из стран Средней Азии был замечен, когда он проводил разведку у одной из синагог Москвы и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

На кадрах видно, что взрывчатку ликвидированный при задержании террорист хранил под матрасом кровати, а также компоненты взрывного устройства.

До этого ФСБ пресекла подготовку теракта в культовом еврейском учреждении Москвы.

Сотрудники ФСБ установили, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за уголовное преступление, контактировал с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.

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