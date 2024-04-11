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В секторе Газа ликвидировали финансиста движения ХАМАС

ЦАХАЛ: в Рафахе уничтожен финансовый куратор движения ХАМАС

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила члена военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Насера Якоба Джаббера Насера, который курировал финансирование организации в Рафахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) ликвидировали террориста Насера Якоба Джаббера Насера. В рамках своей деятельности в военном крыле ХАМАС он отвечал за финансирование значительной части военной активности ХАМАС в Рафахе», – отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в конце прошлого года Насер перевел на счета ХАМАС сотни тысяч долларов для продолжения военной деятельности движения.

Накануне сообщалось, что военные ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа трех сыновей председателя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В оборонном ведомстве отметили, что все трое были причастны к деятельности отрядов ХАМАС.

До этого министр обороны еврейского государства Йоав Галлант заявил, что Израиль ответит ударами по территории любой страны, которая на него нападет.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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