Эксперт объяснил, как уничтожение Трипольской ТЭС отразится на линии фронта

Удар Вооруженных сил России по одной из крупнейших на Украине Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) приведет к серьезным последствиям для Киева. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он привел открытые данные, согласно которым, энергообъект генерировал более половины всего электричества для населения и предприятий украинской столицы.

«Я думаю, что вся прифронтовая зона будет без света. Может быть, в этом и заключается такая стратегия России — сделать темную зону, оставив фронт без энергоснабжения. В принципе, география ударов очень большая, и в этом плане вся энергосистема Украины очень сильно проседает», — отметил Юшков.

Он добавил, что вряд ли уничтожение Трипольской ТЭС приведет к полному блэкауту. Однако, по его словам, высока вероятность, что в большей части украинских регионов введут графики подачи электроэнергии, даже там, где раньше электричество было круглосуточно.

11 апреля агентство ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева сообщило, что по Трипольской ТЭС под Киевом был нанесен удар. Отмечается, что данная ТЭС является одной из крупнейших на Украине.

Позднее минэнерго Украины констатировало безвозвратное уничтожение Трипольской ТЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об атаке на два хранилища с газом.