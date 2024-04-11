В Минобороны заявили об уничтожении трех складов ВСУ

Оперативно-тактическая авиация совместно с ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожили три склада с ракетами и авиационными средствами поражения ВСУ. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что российские военные уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-125, а также нанесли поражение живой силе и военной технике врага в 112-ти районах.

11 апреля ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам на территории Украины. Как сообщили в Минобороны, данный шаг стал ответом Москвы на атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

До этого артиллеристы ВС России в Луганской народной республике произвели удар возмездия по украинским позициям за офицера пресс-центра Минобороны РФ Евгения Половодова.

8 апреля российская армия поразила склад и цех производства тяжелых дронов в Запорожье.

Ранее посол РФ отреагировал на призыв Пентагона к стратегическому поражению России.