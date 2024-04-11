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Польша подняла в воздух самолеты из-за российских истребителей

Польша подняла самолеты в небо из-за якобы активности дальней авиации России

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России. Об этом говорится в заявлении Оперативного командования польских вооруженных сил в социальной сети X.

Польских граждан предупредили о повышения уровня шума из-за взлета самолетов в воздух, «особенно в юго-восточной части страны».

Подобная ситуация произошла и 6 апреля. Польские самолеты поднялись в небо во время работы ВКС России на Украине.

В оперативном командовании польских ВС заявляли, что в ночь на 6 апреля наблюдалась «интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины».

В марте пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявлял, что польским военным не удалось бы сбить ракету, которая якобы летела из России и нарушила воздушное пространство страны.

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО.

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