Пашинян сообщил, что срок гражданской миссии ЕС в Армении продлят

Гражданская миссия Евросоюза может остаться наблюдать за ситуацией на армяно-азербайджанской границе еще на два года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Национальном собрании, передает ТАСС.

Пашинян назвал эту наблюдательную миссию «очень важной» и отметил, что она предоставляет объективную информацию о ситуации на границе с Азербайджаном.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миссия Евросоюза в Армении превращается в миссию НАТО. Он напомнил, что в 2021 году мандат миссии ОДКБ в Армении был полностью согласован на министерской встрече в Ереване, однако премьер-министр Пашинян заявил об отсутствии консенсуса и вызвал в страну аналогичную миссию ЕС.

По его словам, в настоящее время в рамках этой миссии в Армению направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и США.

Гражданская миссия Евросоюза в Армении начала работу 20 февраля 2023 года. Она действует исключительно на армянской территории.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.