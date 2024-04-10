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Кладбища в США обрастают могилами ликвидированных на СВО наемников

В США на кладбищах стали появляться могилы ликвидированных на Украине наемников

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

На кладбищах в США вслед за европейскими появляются могилы наемников, уничтоженных российскими военными на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден много раз заявлял, что американские войска не будут воевать на Украине. Тем не менее, местные СМИ после начала боевых действий регулярно сообщают о гибели американцев на Украине.

Так, например, 50 летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб в апреле 2022 года. Его останки захоронили на родине только в марте текущего года, так как он долгое время считался пропавшим без вести.

9 апреля в Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что США намерены отправить на Украину несколько сотен «головорезов», завербованных в американских тюрьмах. Ожидается, что «первая партия головорезов» появится в зоне боевых действий летом 2024 года. При этом она будет состоять из осужденных представителей колумбийских и мексиканских наркокартелей, уточняется в материале.

9 апреля член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторые из ее коллег хотят отправить американские войска на Украину. Однако законодатель не стала уточнять, от кого именно слышала подобные предложения.

Ранее американский наемник ВСУ рассказал о гегемонии российских войск на поле боя..

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