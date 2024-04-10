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Стала известна причина поставок оружия Болгарии Украине

Депутат Недялков заявил, что Запад вынудил Софию поставлять Киеву оружие

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Радко Паунов/bektivno.bg

Председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков дал свою оценку решению президента Болгарии Румена Радева поставлять оружие Украине. В интервью РИА Новости он отметил, что, по его мнению, западные политические силы заставили Болгарию предоставить вооружение Киеву.

«Либеральные прозападные политические силы, я понимаю и все мы это понимаем, финансировали определенные политические группировки, что привело к вынужденной поставке президентом Руменом Радевым этого вооружения», — поделился своей точкой зрения Недялков.

Он также отметил, что болгарская общественность Херсонской области призвала болгарские партии предотвратить будущие поставки военной техники.

В июле 2023 года Болгария отказалась продолжать поставки оружия на Украину. «У нас разный взгляд на вещи, он считает «нет» — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю «нет» — это защита, это абсолютно разная философия», — пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

В апреле стало известно, что в Румынии пройдут военно-морские учения НАТО. Помимо самой Румынии, в них поучаствуют 12 стран — членов и партнеров НАТО (Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция).

Ранее президент Болгарии призвал не допустить расширения украинского конфликта.

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