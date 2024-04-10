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Войска РФ нанесли удар по станции в Славянске, где могли находиться до 400 военных ВСУ

По станции в Славянске, где могли находиться до 400 военных ВСУ, нанесен удар

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bbbreaking/Telegram

Российской армией был нанесен мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики. Об этом, ссылаясь на силовые структуры РФ, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, противник использовал станцию как перевалочную базу. Российские войска ударили по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. В момент удара на станции могли находиться до 400 украинских военнослужащих, которые ранее прошли подготовку в Великобритании.

Сейчас на месте удара происходит детонация боеприпасов.

До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали две станции ПВО и ЗРК IRIS-T в районе Одессы.

9 апреля сообщалось о поражении авиаударами целей в районе Харьковского авиационного завода.

Ранее спецназ Росгвардии ударил по складу топлива ВСУ.

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