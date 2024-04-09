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В Финляндии в 140 км от границы с Россией создадут штаб сухопутных войск НАТО

IltaLehti: в Финляндии в 140 км от России создадут штаб сухопутных войск НАТО

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Sergei Grits/AP

В финском Миккели, находящемся примерно в 140 км от границы с Россией, будет размещен штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает газета IltaLehti.

Создаваемый «штаб повышенной готовности» будет работать в круглосуточном режиме и находиться в подчинении расположенному на восточном побережье США Норфолке Командованию объединенных сил НАТО. По сведениям, имеющимся у газеты, вопрос о создании штаба будет рассматриваться на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле.

В мирное время штаб займется планированием и осуществлением учебных мероприятий НАТО в регионе.

Кроме того, информацию о создании штаба в Финляндии IltaLehti также получила и от министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама.

До этого посол России Павел Кузнецов заявил, что Финляндия специально подогревает в стране атмосферу русофобии.

Ранее посол РФ прокомментировал возможное появление ядерных сил на территории Финляндии.

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