В США заявили, что увеличение производства «Искандеров» привело к росту потерь ВСУ

Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» дало Вооруженным силам Российской Федерации возможность наносить двойные удары по ВСУ, что привело к росту потерь в рядах украинской армии. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.

«Благодаря большему количеству ракет российские подразделения могут использовать комплексы более масштабно и устраивать двойные удары, значительно увеличивая потери украинских сил на передовой», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что российская военная промышленность также стала выпускать в пять раз больше ракет «Кинжал».

До этого отставной полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук назвал ракеты «Циркон» и «Кинжал» главным оружием российской армии.

По его словам, эти ракеты воплощают собой комплекс передовых достижений российского военного-промышленного комплекса.

Ранее американский военный журнал оценил российские истребители Су-57.