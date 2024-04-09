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В США заявили, что увеличение производства «Искандеров» привело к росту потерь ВСУ

MWM: увеличение производства ракет «Искандер» привело к большим потерям ВСУ

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Виталий Невар/РИА Новости

Увеличение производства ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» дало Вооруженным силам Российской Федерации возможность наносить двойные удары по ВСУ, что привело к росту потерь в рядах украинской армии. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.

«Благодаря большему количеству ракет российские подразделения могут использовать комплексы более масштабно и устраивать двойные удары, значительно увеличивая потери украинских сил на передовой», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что российская военная промышленность также стала выпускать в пять раз больше ракет «Кинжал».

До этого отставной полковник ВС РФ Анатолий Матвийчук назвал ракеты «Циркон» и «Кинжал» главным оружием российской армии.

По его словам, эти ракеты воплощают собой комплекс передовых достижений российского военного-промышленного комплекса.

Ранее американский военный журнал оценил российские истребители Су-57.

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