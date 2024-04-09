На юге Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщает телеканал «Новости. Live».

Подробности произошедшего не приводятся.

В настоящий момент в семи областях Украины, в том числе Одесской, действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

До этого в Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, были зафиксированы взрывы. По населенному пункту идет удар управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Незадолго до этого в Полтавской и Днепропетровской областях Украины было зафиксировано несколько взрывов. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области Украины произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.