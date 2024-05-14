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Лось атаковал двух женщин в парке Москвы

В Москве лось атаковал двух женщин в парке и попал на видео

В московском парке «Лосиный остров» лось набросился на двух владелиц собак, которые гуляли с питомцами. Видео произошедшего опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел во время прогулки двух женщин, москвички шли по парку с собаками, животные бегали вокруг хозяек без поводков. К ним неожиданно вышел лось, животное начало нападать на женщин, лось пытался бить их копытами и не давал скрыться.

Пострадавших нет, вероятнее всего, сохатый защищал свою территорию, а возможно, был чем-то напуган.

До этого сообщалось, что недалеко от города Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе лось атаковал машину местных жителей. Мужчины на автомобиле некоторое время преследовали лося на лесной дороге и слепили фарами. В результате животное остановилось и атаковало автомобиль, несколько раз ударив его рогами. Один раз лось боднул машину в ответ на поданный водителем звуковой сигнал. В результате нападения животного машина получила механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

Ранее медведь напал на пенсионерку, которая пыталась его сфотографировать.

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