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Макгрегор предупредил США о рисках размещения войск на Украине

Макгрегор: РФ нанесет решительный удар, если США разместят войска на Украине

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Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve

Россия может нанести по Вооруженным силам (ВС) США сокрушительный удар в случае, если Соединенные Штаты разместят свой войска на территории Украины. С таким заявлением выступил бывший советник шефа Пентагона, полковник запаса Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Она (РФ. — «Газета.Ru») будет действовать решительно, чтобы сокрушить их», — предполагает военный эксперт.

По мнению отставного полковника, введение американского контингента на Украину будет означать войну с Российской Федерацией. Он также предупредил о том, что ВС РФ уничтожат своими ракетами и бомбами все логистические центры и военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска.

«Путин четко дал это понять», — утверждает аналитик.

В материале отмечается, что НАТО на данный момент не заинтересовано в прямых боевых столкновениях.

Перед этим британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины отказываются подчиняться приказам американского военного командования в зоне проведения спецоперации.

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