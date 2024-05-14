Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики

Госдума утвердила Чекункова на пост министра развития Дальнего Востока и Арктики

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Государственная дума утвердила Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики России. Об этом сообщает ТАСС.

Из итогов голосования следует, что за утверждение кандидатуры Чекункова проголосовали 428 депутатов, один воздержался.

Чекунков сохранил за собой должность министра. Он возглавлял ведомство с 10 ноября 2020 года, сменив на этом посту Александра Козлова.

В соответствии с законом Правительство России сложило свои полномочия в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая.

14 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с новым составом правительства страны после того, как кандидатуры на посты глав ведомств будут окончательно утверждены и назначены.

В этот же день Путин утвердил руководство администрации главы государства.

Ранее депутаты утвердили Файзуллина главой Минстроя.

Все новости на тему:
Новый состав кабмина
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами