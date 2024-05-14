Госдума утвердила Чекункова министром развития Дальнего Востока и Арктики

Государственная дума утвердила Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики России. Об этом сообщает ТАСС.

Из итогов голосования следует, что за утверждение кандидатуры Чекункова проголосовали 428 депутатов, один воздержался.

Чекунков сохранил за собой должность министра. Он возглавлял ведомство с 10 ноября 2020 года, сменив на этом посту Александра Козлова.

В соответствии с законом Правительство России сложило свои полномочия в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая.

14 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с новым составом правительства страны после того, как кандидатуры на посты глав ведомств будут окончательно утверждены и назначены.

В этот же день Путин утвердил руководство администрации главы государства.

Ранее депутаты утвердили Файзуллина главой Минстроя.