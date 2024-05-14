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На видео попал момент стрельбы на парковке у торгового центра в Петербурге

Появилось видео, как водитель Li Auto стреляет в мужчину у ТЦ в Петербурге

В сети появилось видео, на котором видно, как в Санкт-Петербурге водитель черного Li Auto стреляет в мужчину на парковке у торгового центра «Сити Молл». Кадры опубликовала группа «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что ролик сняла на камеру спутница пострадавшего. В ходе конфликта автомобилист пытался остановить мужчину за рулем черного Li Auto, однако тот не выходил из машины и чуть не наехал на своего оппонента. В какой-то момент водитель внедорожника вышел из салона и открыл стрельбу. Он сделал четыре выстрела в мужчину, пытавшегося заблокировать ему проезд.

До это стало известно, конфликт произошел из-за того, что водители не смогли разъехаться на парковке. Стрелявший мужчина успел скрыться, сейчас его ищут. Изначально сообщалось, что он был за рулем Porsche, однако впоследствии оказалось, что это был китайский внедорожник Lixiang L9. По словам очевидцев, стрелявшего пытались догнать. Пострадавшему оказали первую помощь.

Ранее в Москве медленный таксист выстрелил в военного, опаздывавшего на просмотр матча «Зенит» — ЦСКА.

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