В Екатеринбурге студенты-иностранцы пообещали побить и изнасиловать других учащихся

Студенты уральского вуза пожаловались на угрозы, поступающие в их адрес со стороны студентов-иностранцев. Об этом пишет издание «Подъем».

Арабские студенты стали угрожать сверстникам в чате общежития Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ). Причины возникшего в переписке конфликта неизвестны, однако иностранные учащиеся назвали оппонентов «свиньями русского народа» и обещали им показать, «как работают настоящие террористы». Они также угрожали соседкам по общежитию изнасилованием.

По словам одной из студенток вуза, проживающих в общежитии, студенты из арабских стран часто мешают другим жильцам, шумят по ночам, моют ноги в раковине, кричат в коридорах. На замечания охранника они не реагируют.

«Однажды они подрались в 4 часа ночи, было очень шумно. К девочке с моего этажа ворвались в комнату арабы и начали орать из-за того, что она им сделала замечание, их уже выселили. Но остальных, которые шумят, нет. Вот как раз компания тех, которые писали угрозы, шумит очень сильно. Еще называли девочек проститутками. Мы жаловались, но их обычно отмазывают. Только вот смогли выселить тех, кто к девочке ворвался», — пожаловалась собеседница издания.

Позднее ситуацию прокомментировали в руководстве УрГЭУ.

«Мы разбираемся в этой ситуации. Имена основных участников той беседы нам известны. Мы с ними уже встретились. Пока выводы делать рано. В университете у нас учатся граждане 68 стран, поэтому никаких провокаций, никаких попыток разжигания розни университет не допустит», — заявили в пресс-службе университета.

Также представитель УрГЭУ сообщил, что одного из участников конфликта отчислили из-за неуспеваемости за несколько дней до того, как стал угрожать соседям по общежитию.

Ранее первокурснику колледжа проломили голову за футболку с надписью на иностранном языке.