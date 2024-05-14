Эксперт оценил шансы Армении вступить в ЕС в этом году

Армении для интеграции в Евросоюз необходимо поднять уровень развития экономики и соответствовать определённым стандартам, премьер-министр страны Никол Пашинян рискует столкнуться с обещаниями Запада, которые не будут выполнены. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил главный научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Скорее всего, на Западе ему что-то пообещают (Пашиняну. – прим. ред.), но никакого членства в ЕС для Армении не будет», — подчеркнул Блохин.

По оценке политолога, само заявление Пашиняна о намерении Армении уже в этом году вступить в Евросоюз говорит о том, что Ереван «семимильными» шагами движется от России к Западу.

14 мая Пашинян заявил во время дискуссии на Копенгагенском саммите демократии, что власти страны хотели бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования в связи с информацией о военно-политических договоренностях с США и Европейским союзом на встрече в Брюсселе 5 апреля. По ее словам, российская сторона не будет удивлена, если выяснится, что планы, предполагающие переориентацию критически важной инфраструктуры Армении, на самом деле навязывали Еревану в Брюсселе.

Ранее всех оппозиционеров, задержанных в Ереване, освободили.