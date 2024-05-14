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США дополнили антироссийский санкционный список

США внесли в санкционный список одного россиянина и три компании из РФ

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Global Look Press

США внесли в санкционный список одного россиянина и три компании из Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

В перечень рестрикций был внесен предприниматель Дмитрий Белоглазов. Также в санкционный список внесли акционерное общество «Илиадис», международную компанию «Распериа трейдинг лимитед» и ООО «Титул».

1 мая 2024 года министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Также под новый пакет американских санкций попали компании из Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая, которых минфин США подозревает в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями.

Санкции были введены против 250 российских физических лиц.

До этого Соединенные Штаты внесли 16 судов в список подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Санкционный режим G7 усилил «серые» схемы при перевозках нефти из России.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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Санкции против России
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