На Западе заявили о поставках иранского оружия Палестине

На Западе заявили о тайных поставках оружия из Ирана на Западный берег Иордана для борьбы с Израилем. Соответствующую публикацию выложило The New York Times.

По данным издания, контрабанда ведется сотрудниками разведки, членами вооруженных группировок и преступными бандами. Целью Ирана называют дестабилизацию ситуации в Израиле путем наводнения населенного палестинцами Западного берега Иордана оружием.

До этого политолог Киреев заявил, что Иран и Израиль готовы к полномасштабному конфликту.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.