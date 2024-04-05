Политолог: Иран и Израиль готовы к полномасштабному конфликту

Конфликт между Израилем и Ираном тлеет уже не одно десятилетие, однако сейчас все иначе. Страны готовы к прямой конфронтации. Такое мнение высказал политолог Владимир Киреев. Его слова приводит Tsargrad.tv.

Он отметил, что Израиль мечтает покончить со своим стратегическим противником, втянув в конфликт еще и США. И все это на фоне провальной операции в секторе Газа. Иран при этом чувствует себя сильным с учетом поддержки России и Китая, добавил эксперт.

«Иран готов бросить вызов Израилю даже с учетом включения в войну Вашингтона. Если это произойдет, то это будет еще одним шагом к мировой войне. <...> Это станет поводом для проведения военной операции Китаем на Тайване. Начало войны на ближневосточном театре послужит окончанию современного миропорядка», — сказал Киреев.

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено. Как минимум 11 жертв, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как позднее заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Иран годами действовал против Израиля как напрямую, так и через собственные прокси, поэтому Израиль должен был нанести ответный удар.

Ранее министр обороны Британии предупредил НАТО о новой мировой войне.