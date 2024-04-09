На северо-востоке Украины произошли взрывы

В городе Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, зафиксированы взрывы. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Харькове», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, по населенному пункту идет удар управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Официальных подтверждений пока нет.

Незадолго до этого в Полтавской и Днепропетровской областях Украины было зафиксировано несколько взрывов. Позднее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что во Львовской области Украины прогремели взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на юге Украины произошли взрывы.