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В НАК сообщили о терактах, которые были предотвращены с начала 2024 года

НАК: спецслужбы России предотвратили 27 терактов с начала года

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ФСБ РФ

В России с начала 2024 года спецслужбы предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета заявил директор ФСБ Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

Бортников сообщил, что противником предпринимались попытки устроить террористические акты на важных объектах транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Кроме того, под угрозой находятся объекты оборонной промышленности и системы жизнеобеспечения в регионах России.

Помимо попыток устроить теракты на транспорте и объектах инфраструктуры, российские спецслужбы также успешно пресекли множество попыток проникновения на территорию России украинских диверсантов.

До этого директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Украина совершает варварские преступления на территории России с участием террористического подполья.

Ранее Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе».

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