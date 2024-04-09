На Украине заменили ряд командующих оперативными командованиями ВСУ

На Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Командующего ОК «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова уволили», — указал депутат, отмечая, что это «не последние перемены».

Позднее он добавил, что командующим оперативным командованием «Юг» назначен полковник Шаповал, бывший комбриг 59-й бригады ВСУ, а «Запада» — бригадный генерал Шведюк Владимир, который ранее служил в силах теробороны.

Ковальчук, по словам депутата, «перемещен возглавлять Военную Академию».

До этого военнослужащие первого отдельного штурмового батальона ВСУ пожаловались на безрассудство командующих украинскими силами. Командир батальона с позывным «Перун» полагает, что это объясняет тупиковую ситуацию ВС Украины на фронте.

8 апреля командующий сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк призвал украинцев оставить эмоции и осознать, что никому в стране не удастся отсидеться во время проведения мобилизации.

Ранее офицер ВСУ предложил выселять мирных жителей из-за «коммуникации с РФ».