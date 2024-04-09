Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли удар по Львовской области

РИА Новости: ВС России ударили по расположению ВСУ в Стрые Львовской области

close
100%
Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинской армии в городе Стрый Львовской области. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По данным местных жителей, в городе было зафиксировано три прилета.

Еще один прилет произошел на западной окраине населенного пункта. Лебедев рассказал, что на место прилета отправились украинские медики и пожарные.

Также он заявил, что родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов позвонили и рассказали, что их «перевели в вестибюль», поскольку «койко-места понадобились военным».

Ночью 9 апреля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в области была объявлена воздушная тревога. По словам чиновника, беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области.

Ранее сообщалось о катастрофическом положении украинской энергетики.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами