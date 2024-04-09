ВС России нанесли удар по Львовской области

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинской армии в городе Стрый Львовской области. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По данным местных жителей, в городе было зафиксировано три прилета.

Еще один прилет произошел на западной окраине населенного пункта. Лебедев рассказал, что на место прилета отправились украинские медики и пожарные.

Также он заявил, что родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов позвонили и рассказали, что их «перевели в вестибюль», поскольку «койко-места понадобились военным».

Ночью 9 апреля глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в области была объявлена воздушная тревога. По словам чиновника, беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области.

Ранее сообщалось о катастрофическом положении украинской энергетики.