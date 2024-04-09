Риттер: контролируя небо, Россия уничтожает солдат ВСУ при первом их появлении

После того, как украинская ПВО перестала обеспечивать прикрытие своей армии, Россия получила полный контроль неба и уничтожает солдат ВСУ при каждом их появлении. Об этом заявил бывший агент разведки ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Как только украинцы готовятся к бою, развертываются и укрепляются — они уже под прицелом; прибывает подкрепление — они уничтожены еще до выхода на поле боя», — пояснил аналитик.

По информации Риттера, Россия контролирует воздушное пространство не только благодаря работе управляемых бомб, но и использованию беспилотников. Эксперт отметил, что для уничтожения дронов украинская сторона израсходовала западные ракеты на миллионы долларов, а теперь российские БПЛА самостоятельно поражают стратегические цели без сопротивления.

«Для Украины это все закончено», — заключил Риттер.

До этого стало известно, что российские военные поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работино.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».